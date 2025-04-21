Воскресенский клуб «Химик» вышел в полуфинал Кубка чемпиона РФ по хоккею

Воскресенский «Химик» вышел в полуфинал Кубка чемпиона России по хоккею, выиграв серию у «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Четвертьфинальная серия завершилась в пятом матче на домашней арене для «Химика» со счетом 4:1. Победную шайбу забросил Степан Фролов, матч завершился со счетом 2:1.

«Поздравляю болельщиков с победой, с прохождением раунда. Благодарю ребят за то, что в этой непростой игре они довели все до победы. Наверное, это самая сложная игра не только в плей-офф, но и в сезоне. Горжусь ребятами, они молодцы», — сказал после матча главный тренер ХК «Химик» Егор Башкатов.

Соперником подмосковного клуба в полуфинале ВХЛ может стать «Югра» из Ханты-Мансийска или «Металлург» из Магнитогорска.

Всероссийская хоккейная лига проходит в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.