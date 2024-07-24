Воскресенские баскетболисты стали победителями летнего суперкубка Москвы
Фото - © МБУ "ВСК "Химик"
В столице прошла первая игра летнего суперкубка Москвы. Старт соревнованиям дал матч между баскетбольным клубом «Химик» городского округа Воскресенск и командой «Пардус» дал старт соревнованиям, передает пресс-служба администрации городского округа.
Воскресенские спортсмены быстро захватили лидерство в поединке и сохранили его до конца игры, одержав победу со счётом 68:61. Главным «застрельщиком» в составе победителей стал Александр Саунин, в его активе 23 очка. Он же был лидером команды по времени, проведенному на площадке — 32 минуты 7 секунд. В тройке лидеров по этому показателю также Роман Зацепин и Алексей Леваев.
Исправно набирали очки в отчетном поединке Роман Зацепин, Дмитрий Викулов. Отметим, что в матче приняли участие все двенадцать спортсменов, попавшие в заявку, а набранными очками отметились восемь из них.
У соперников такой глубины состава не было, пусть лидер «Пардуса» и отметился в поединке 27 набранными очками.
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