Воскресенские баскетболисты стали победителями летнего суперкубка Москвы

Воскресенские спортсмены быстро захватили лидерство в поединке и сохранили его до конца игры, одержав победу со счётом 68:61. Главным «застрельщиком» в составе победителей стал Александр Саунин, в его активе 23 очка. Он же был лидером команды по времени, проведенному на площадке — 32 минуты 7 секунд. В тройке лидеров по этому показателю также Роман Зацепин и Алексей Леваев.

Исправно набирали очки в отчетном поединке Роман Зацепин, Дмитрий Викулов. Отметим, что в матче приняли участие все двенадцать спортсменов, попавшие в заявку, а набранными очками отметились восемь из них.

У соперников такой глубины состава не было, пусть лидер «Пардуса» и отметился в поединке 27 набранными очками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.