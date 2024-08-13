Воронежский «Факел» может остаться без домашних игр из-за обстановки на границе

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил о приостановке всех массовых мероприятий из-за сложной обстановки в приграничных регионах России, а это значит, что «Факел» может остаться без игр на домашнем стадионе в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Telegram-канал Mash .

Есть вероятность, что воронежский «Факел» останется без домашних игр в течение ближайших нескольких месяцев, несмотря на то, что еще до начала сезона 2024/25 продал все абонементы на матчи РПЛ.

Матч Кубка России решили провести без зрителей. Сообщается, что у команды был выбор провести игры в Москве на стадионе красно-белых или красно-зеленых, но она решила остаться дома и сыграть без болельщиков.

Судьба дальнейших игр пока решается. Если их решат провести в других городах, то для болельщиков организуют выезды, а для владельцев абонементов — бесплатные тикеты.