Воробьев: современный комплекс ЦСКА в Химках будет доступен всем детям

В Химках на озере Круглое 25 февраля состоялась закладка первого камня в строительство новой базы футбольного клуба ЦСКА, в которой поучаствовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По словам главы региона, у населения есть большой запрос на спорт, поэтому новый объект будет доступен всем детям, а не только воспитанникам академии армейского клуба, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«В Подмосковье, как и в любом регионе, огромный запрос на спорт. И мы рады будем построить современный комплекс, сердцем и душой которого станет ЦСКА. Важно, что двери здесь будут открыты для всех детей — как академии армейского клуба, так и спортивных школ Подмосковья. Прекрасная инфраструктура не должна простаивать, поэтому все, что мы построим и оснастим, должно быть доступно для наших жителей. Постараемся оперативно и качественно сдать этот объект. Я уверен, что и Игорь Акинфеев, и другие спортсмены, которые сегодня здесь присутствуют, будут постоянно приезжать на базу, чтобы молодые ребята могли с ними общаться, узнавать много нового о профессиональном спорте. Хочу поблагодарить Максима Станиславовича Орешкина, который выступал вдохновителем этого проекта, и всех, кто сюда приехал», — сказал Воробьев.

Знаменательное событие собрало множество почетных гостей. Среди присутствующих на закладке первого камня были легендарные игроки ЦСКА — Игорь Акинфеев и Алан Дзагоев, а также действующий главный тренер команды Марко Николич. Руководящий состав клуба представляли президент Евгений Гинер и генеральный директор Роман Бабаев. Высокопоставленные гости включали заместителя главы администрации президента России Максима Орешкина. Особую атмосферу мероприятию придало присутствие юных спортсменов из академии ЦСКА и училища «Мастер-Сатурн», а также директора армейской академии Олега Корнаухова.

О новой базе ЦСКА

По словам Воробьева, современный спортивный комплекс для тренировок с обширной инфраструктурой планируют построить к 2028 году. В состав объекта войдет общежитие, рассчитанное на проживание 160 спортсменов, оснащенное передовым медцентром и залом для разминки. Территория комплекса будет включать четыре поля для футбола с системой подогрева, причем одно поле получит искусственное покрытие и трибуны, вмещающие 500 болельщиков. Для обеспечения автономности объекта специалисты установят необходимые технические сооружения — котельную, подстанцию-трансформатор и водозаборный узел. Этот проект станет важной вехой в развитии футбольного клуба ЦСКА, укрепляя его базовые ценности и фундамент.

В своем выступлении Максим Орешкин подчеркнул важность таких ценностей, как взаимная поддержка, честность и ответственность перед болельщиками и семьей ЦСКА. Благодаря поддержке президента Владимира Путина и усилиям Евгения Гинера и Сергея Иванова клуб может гордиться превосходным стадионом. Следующим важным этапом развития станет возведение современной тренировочной базы, полностью отвечающей стандартам профессионального футбола. Закладка первого камня в ее строительство символизирует новую веху в истории клуба.

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер выразил глубокую признательность за создание новой тренировочной базы в Подмосковье. Он подчеркнул особую роль губернатора Андрея Воробьева и правительства региона в осуществлении этого важного проекта. По словам Гинера, новый комплекс станет не просто вторым домом для команды, но и местом ежедневных интенсивных тренировок футболистов.

В отличие от основного стадиона, где проходят только матчи, здесь спортсмены будут проводить большую часть своего времени. Президент клуба также выразил уверенность, что это прекрасное спортивное сооружение поможет привлечь новых болельщиков из Московской области, существенно расширив армию поклонников ЦСКА.

О перспективах

Главный тренер ПФК ЦСКА Марко Николич выразил благодарность создателям проекта новой тренировочной базы. По его словам, современный комплекс станет важным шагом в развитии клуба. Особую пользу база принесет воспитанникам академии, присутствовавшим на церемонии закладки первого камня. Футболисты основного состава также положительно оценили проект, ведь теперь им будет гораздо удобнее добираться до домашнего стадиона «ВЭБ-Арена».

Новый объект заменит устаревшую базу в Ватутинках, что существенно улучшит инфраструктуру клуба.

Николич также выразил надежду, что некоторые воспитанники новой базы ЦСКА достигнут профессиональных высот и станут такими же выдающимися игроками, как Акинфеев и Дзагоев.

Все строительные работы планируют провести в максимально короткие сроки, но на высоком уровне, чтобы спортсмены смогли в ближайшее время приступить к тренировкам и матчам на этом объекте.