Воробьев вместе с Акинфеевым заложил первый камень новой базы ЦСКА в Химках

В подмосковных Химках, на озере Круглое, на новой базе футбольного клуба ЦСКА будут готовить профессиональных футболистов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, который принял участие в закладке первого камня в основание будущего спортивного объекта.

В торжественной церемонии закладки первого камня в основание новой базы ЦСКА также приняли участие замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, президент клуба Евгений Гинер, тренерский состав клуба ЦСКА и именитые футболисты — Игорь Акинфеев и Алан Дзагоев. Также на мероприятии присутствовали будущие чемпионы — воспитанники подмосковных клубов.

«Здесь (на новой базе ЦСКА — ред.) смогут стажироваться наши тренеры, а ребята из сборной Московской области — тренироваться на одной площадке со звездами футбола. Это будет база не только для основной команды армейцев, но и для воспитанников детско-юношеской спортшколы, в которую отбираются ребята из Подмосковья», — рассказал Воробьев в своем Telegram-канале.

Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Масштабный проект, завершение которого намечено на 2028 год, включает в себя современную инфраструктуру: четыре футбольных поля, медицинское учреждение, места для проживания спортсменов, тренажерные залы и рекреационные зоны. Запланировано строительство 2 трибун вместимостью 100 и 500 зрителей.

Длительное сотрудничество с ЦСКА уже приносит плоды — армейский клуб активно взаимодействует с пятью спортивными школами региона, расположенными в Балашихе, Домодедове, Наро-Фоминске, Ногинске и Одинцове. Перспективные воспитанники получают шанс попасть в академию именитого клуба.

Появление нового спортивного объекта ЦСКА несомненно вдохновит молодых спортсменов на достижение высоких результатов и профессиональный рост, отметил Воробьев.