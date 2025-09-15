Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» сыграет в финале четырех Кубка Победы

Волейболистки из Подмосковья в рамках группового этапа провели шесть матчей, одержав победу в четырех из них. По итогам двух туров «Заречье-Одинцово» с 11 очками расположилось на втором месте в группе Б, лишь по дополнительным показателям уступив лидерство казанскому «Динамо-Ак Барс».

​«В рамках первой стадии мы выиграли три игры из трех, выполнили максимальную задачу. На домашнем, втором, туре выиграли всего одну игру. Были проблемы в составе, много выбывших, ну и где-то что-то не получилось. Это, конечно, не снимает с нас ответственности. Тем не менее мы выполнили главную задачу — попали в финальную часть турнира», — поделилась эмоциями игрок «Заречья-Одинцова» Алина Богданова.

​В первой встрече финала четырех команда из Московской области сразится с победителем группы А — «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга, а «Динамо-Ак Барс» сыграет с московским «Динамо». Матчи пройдут 26 сентября. Игра за звание обладателя Кубка Победы состоится 28 сентября.

​«Групповой этап для нас сложился положительно. Мы вышли в следующую стадию. Перед финалом четырех у нас есть время, чтобы вернуть в основной состав тех игроков, которых нам не хватало. Есть еще неделя тренировок, чтобы подготовиться к финальному этапу. Уже проделана хорошая работа. Хочется, конечно, победить», — прокомментировал выступление команды «Заречье-Одинцово» старший тренер Алексей Гатин.

На Кубке Победы подмосковные спортсменки выступают в новой командной экипировке. К привычным зелено-черно-белым цветам клуба был добавлен розовый, как символ женственности. Кроме того, в новой экипировке появились цветочные узоры в русском национальном стиле.

​Кубок Победы по волейболу проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».​

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.