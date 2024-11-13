Глава Люберец принял участие в открытии нового зала в гимназии

Глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков в рамках партийного проекта «Zа самбо» принял участие в открытии зала для занятий самбо в школе-новостройке «Гармония», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках торжественного мероприятия Владимир Волков и президент Федерации самбо Московской области, региональный координатор проекта «Единой России» «Za самбо» Сергей Фомкин подписали соглашение о сотрудничестве.

«Национальным видом спорта в Люберцах занимаются более 700 ребятишек. Наш округ является одним из лидеров реализуемого по инициативе президента России проекта „Самбо — в школу“ — к нему уже присоединились 17 люберецких школ. Благодарю Сергея Фомкина за всестороннее взаимодействие и поддержку», — отметил Волков.

По словам Фомкина, Люберцы — лидер федерального проекта «Za самбо». Из 17 залов самбо в школах муниципалитета 12 открыты при участии Федерации самбо округа.

«Президент Владимир Путин и губернатор Андрей Воробьев всегда поддерживают любые спортивные начинания. Тем более, когда они касаются развития нашего национального вида спорта. Фраза „Люберцы — территория спорта“ подтверждена делами, здесь увеличивается количество спортсменов, а соревнования проходят на высоком уровне», — подчеркнул Фомкин.

Как напомнил председатель Федерации самбо городского округа Люберцы, вице-президент Федерации самбо МО Виктор Худяков, 13 ноября у организации, которую он возглавляет, день рождения.

«Нам сегодня исполнилось семь лет. С каждым годом мы стараемся развиваться, открывать новые залы, повышать профессиональный уровень наших тренеров и спортсменов. А уже в эту субботу, 16 ноября, в России будут отмечать День самбо. Лучшим подарком для всех нас стало открытие нового зала, который будет служить развитию и пропаганде нашего национального вида спорта», — добавил Худяков.

Самбо (самооборона без оружия) — советский, а с 1947 года международный вид спортивного и прикладного единоборства, разработанный на основе борьбы дзюдо и джиу-джитсу под руководством Василия Ощепкова, Виктора Спиридонова и Анатолия Харлампиева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.