Руководители ФК «Торпедо» задержаны полицейскими

сегодня в 06:36

Владелец и директор ФК «Торпедо» задержаны за попытку подкупа судьи

В Москве задержаны совладелец футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов, сообщает РЕН ТВ .

По данным адвоката, обыски прошли как в офисах клуба, так и по месту жительства фигурантов.

Футбольные функционеры подозреваются в попытке оказания противоправного влияния на результат матча через дачу взятки судейской бригаде.

Максимальное наказание по статье — до 15 лет лишения свободы.

Ранее фигурантов доставили для допроса в следственные органы.