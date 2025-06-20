Руководители ФК «Торпедо» задержаны полицейскими
Владелец и директор ФК «Торпедо» задержаны за попытку подкупа судьи
В Москве задержаны совладелец футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов, сообщает РЕН ТВ.
По данным адвоката, обыски прошли как в офисах клуба, так и по месту жительства фигурантов.
Футбольные функционеры подозреваются в попытке оказания противоправного влияния на результат матча через дачу взятки судейской бригаде.
Максимальное наказание по статье — до 15 лет лишения свободы.
Ранее фигурантов доставили для допроса в следственные органы.