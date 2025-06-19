Полицейские допросили владельца и директора ФК «Торпедо»

В отношении совладельца московского футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ (дача взятки). Как стало известно РБК , бизнесменов подозревают в попытке подкупа судьи для получения благоприятного решения в интересах клуба.

19 июня сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах и по месту жительства фигурантов. Соболева и Скородумова доставили в отделение полиции для проведения следственных действий. Дело расследует следственный департамент МВД.

Леонид Соболев, владелец строительной компании «СГС-Югра», вместе с партнерами приобрел ФК «Торпедо» в конце 2023 года в рамках проекта реконструкции одноименного стадиона на Восточной улице. Бизнесмен ранее занимал пост президента украинского клуба «Ворскла» из Полтавы.

В сезоне 2023/24 «Торпедо» под руководством Олега Кононова заняло второе место в Первой лиге, что гарантировало клубу возвращение в РПЛ. При этом публичных скандалов, связанных с судейством, в этом сезоне не фиксировалось.

Соболев ранее заявлял о планах завершить основную часть реконструкции стадиона к 2026 году, создав современную футбольную инфраструктуру. В клуб уже привлечен новый титульный спонсор — группа компаний «Сибпромстрой».

Максимальное наказание по инкриминируемой статье составляет до 15 лет лишения свободы. В пресс-службе РФС подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела, но отказались от дальнейших комментариев до завершения следствия.



