ВК «Заречье-Одинцово» завоевали бронзу чемпионата России среди женских команд суперлиги

Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» «вырвал» победу у «Ленинградки» в решающем матче серии за бронзовые медали чемпионата России среди женских команд суперлиги, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Заключительная пятая встреча противостояния состоялась 19 апреля на домашней арене петербурженок. Матч завершился со счетом 1:3 в пользу команды из Подмосковья.

​«Долгожданная медаль чемпионата России по волейболу — ​«Заречье-Одинцово» в упорной пятиматчевой серии одержало победу над ​«Ленинградкой» и завоевало первую в истории клуба бронзу. Этого очень ждали все болельщики дома, преданные фанаты на трибунах, которые специально приехали в Санкт-Петербург на решающий матч. Спасибо команде и тренерскому составу за невероятно яркий и зрелищный сезон!» — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Данная серия за третье место национального чемпионата стала для «Заречья-Одинцово» исторической. Подопечные Константина Ушакова потерпели поражение в двух стартовых играх в Северной столице, но затем им удалось переломить положение дел и отыграться в стенах родной подмосковной арены, одержав победу сразу в двух поединках подряд. Таким образом, решающая встреча перенеслась в Санкт-Петербург.

Судьба «бронзы» Суперлиги снова решалась на площадке «Ленинградки». В финальной баталии сильнее оказались спортсменки из Московской области. Спустя 15 лет «Заречье-Одинцово» вернуло себе место на пьедестале Суперлиги.

Бронзовых наград удостоились: Виктория Ганиева, Виктория Буркова, Анастасия Стальная, Николь Дворникова, Ульяна Ермолаева, Светлана Масалева, Ксения Дьяченко, Ева Павлович Мори, Мария Халецкая, Алина Богданова, Анастасия Жаброва, Валерия Козлова, Ольга Бирюкова, Юлия Максимова и Юлия Бровкина.

​«Весь сезон был непростой. Море эмоций, взлеты и падения. Но мы всегда были вместе, всегда болели за девчонок, искренне радовались победам и огорчались поражениями. Хочу поблагодарить всех болельщиков ​«Заречья» за поддержку и веру в команду, а тренерский состав и самих волейболисток — за неукротимость характера, стремление к победе и непередаваемые эмоции от каждой игры!» — поделился эмоциями депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.

​Матчи чемпионата России по волейболу среди женских команд проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.