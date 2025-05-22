Вице-президент РФС рассказал о развитии футбола в Петербурге

Как он отметил, из-за парадокса в Санкт-Петербурге с большим количеством полей и малым количеством детей, играющих в футбол во дворах, была запущена программа «Школьный футбол». А на следующий год планируется другая программа развития футбола в городе. Известно, что она уже была предварительно согласована с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

По мнению Бельского, город должен создавать больше возможностей для игр. Оценить используемость школьных площадок сложно, так как директора принимали решения об их работе. Развитие дворового футбола также играет значительную роль. Как заявил вице-президент РФС, этот вид спорта в перспективе может стать целой экосистемой. Более того, следят также и за ветеранским футболом, мини-футболом, пляжным и женским футболом.

Говоря о развитии детского футбола, Бельский отметил, что талантливые ребята попадают либо в СДЮШОР, либо в академию «Зенита», либо в клубы, которые обеспечивают их с точки зрения обмундирования. Там начинающие футболисты получают базу, форму, мячи и т. д. В этом направлении следят за развитием районов, за каждой футбольной площадкой закреплен человек, отвечающий за ее открытие и закрытие, а также инвентарь.

Более того, большое внимание сейчас уделяется вопросу квалификации и тренеров, и судейства, и конкретных игроков во всех категориях. В этом году уже будут испытывать некоторые примененные новшества на любительском уровне.

«Благодаря этим новациям мы сможем отслеживать и даже, может быть, рейтинговать и тренеров, и наших судей, сможем выделять ребят, которые способны качественно судить, неважно, в каком они находятся дивизионе», — заявил Бельский.