VII Всероссийский фестиваль «Мой чудесный цирк» пройдет в Подмосковье

С 20 по 21 апреля на базе спортивного комплекса «Олимп» в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа состоится VII Всероссийский фестиваль циркового искусства «Мой чудесный цирк». Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Участие в мероприятии примут порядка 300 выступающих артистов. Конкурсанты в возрасте от 4 до 45 лет поборются за звание лучших в пяти цирковых жанрах: воздушная гимнастика (pro лебедка), акробатика, эквилибристика, жонглирование и пластическая акробатика. Выступления посетит более 1 500 зрителей.

Кроме конкурсных состязаний, участников фестиваля ждет образовательная программа. Для них проведут два мастер-класса. Один из них — по растяжке и гибкости — подготовила двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка России, победительница и призер этапов Кубка Мира, обладательница Гран-при российских и международных соревнований, заслуженный мастер спорта, член сборной России по художественной гимнастике, гимнастка Екатерина Селезнева. Еще один мастер-класс, по акробатике, проведет артист цирка «Cirque duSoleil», обладатель Международной премии «Золотой слон» (Китай), мастер спорта по спортивной гимнастике Андрей Маслов.

Помимо призов в основных номинациях, конкурсантов ждет специальный приз «Лучший из лучших». Оценивать выступления будет жюри в составе артиста «Cirque du Soleil» и Росгосцирка Андрея Маслова; артистов цирка Ю. Никулина на Цветном Бульваре, воздушных гимнастов, обладателей серебряной награды на Московском международном фестивале в цирке Никулина Юлии и Александра Волковых; артистки цирка Ю. Никулина на Цветном Бульваре и Росгосцирка в жанре каучук и воздушной гимнастики Дарьи Богдановой; артиста цирка, тренера международного уровня по воздушной̆ гимнастике и акробатике, создателя и автора акробатического шоу Elegia Рината Кагирова.

На все мероприятия фестиваля для посетителей вход свободный.

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