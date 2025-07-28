Ветеран СВО из Люберец завоевал «бронзу» на «Кубке мужества»

В Серпухове прошел межрегиональный спортивный фестиваль «Кубок мужества», организованный министерством спорта РФ при поддержке Паралимпийского комитета. В соревнованиях приняли участие более 150 ветеранов СВО из семи регионов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Городской округ Люберцы достойно представили члены Ассоциации ветеранов СВО — Максим Чусовитин, Сергей Сергеев, Амаль Заиров, Константин Королев, Арсэн Нафеев и Михаил Молнар.

Участники состязались в четырех дисциплинах: пауэрлифтинг, спортивное метание ножа, адаптивный бокс и адаптивный гиревой спорт.

«Наш ветеран, член Люберецкого отделения ассоциации ветеранов СВО Московской области, показал третий результат в адаптивном боксе. Поздравляю Максима Чусовитина с бронзой «Кубка мужества»!» — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Фестиваль прошел впервые и стал значимым событием для развития адаптивных видов спорта, а также популяризации физической культуры и спорта среди ветеранов боевых действий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

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