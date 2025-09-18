В Жуковском пройдет открытое спортивное занятие по настольному теннису

Центр настольного тенниса Жуковского приглашает всех желающих на открытое спортивное занятие, которое состоится в субботу, 20 сентября, в городском парке культуры и отдыха, в 12:30. Это мероприятие предназначено для жителей всех возрастов — как для детей, так и для взрослых — и направлено на популяризацию настольного тенниса как увлекательного и полезного вида спорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках встречи участники смогут познакомиться с историей большого и настольного тенниса, узнать об их происхождении и развитии. Все желающие смогут освоить основные базовые упражнения, которые станут отличным стартом для дальнейшего совершенствования своих навыков.

Занятие проведет председатель теннисного клуба «Развитие настольного тенниса в Жуковском», кандидат технических наук Александр Тепляшин.

Для получения дополнительной информации и записи на занятие можно обращаться по номеру 8 (925) 133-60-19.

Возрастные ограничения 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.