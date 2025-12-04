В Воскресенске прошел турнир по хоккею среди участников «Активного долголетия»

3 декабря в Ледовом дворце спорта «Химик» прошел турнир по хоккею с шайбой, посвященный Всероссийскому дню хоккея. Воскресенск в этом турнире представляла команда «Хоккейного долголетия», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир, ставший доброй традицией, ежегодно собирает поклонников хоккея старшего поколения, демонстрируя их неугасающий энтузиазм, спортивный азарт и стремление к здоровому образу жизни. В этом году за звание сильнейших боролись команды из трех городских округов: Воскресенска, Лыткарино и Ступино. Каждая команда, состоящая из 15 активных участников, показала достойную игру, мастерство владения клюшкой и командный дух.

«В финале турнира фортуна улыбнулась хозяевам льда. Воскресенская команда, проявив волю к победе и продемонстрировав слаженную командную игру, заслуженно завоевала золото. Поздравляю победителей и благодарю всех участников. Это спортивное событие еще раз доказывает, что возраст — не преграда для активной и насыщенной жизни», — поделился заместитель председателя Совета депутат ов г. о. Воскресенск Сергей Слепов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.