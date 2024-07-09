В Волоколамске прошла самая длинная гонка Кубка России и Кубка Подмосковья

​На автодроме Moscow Raceway в Волоколамском городском округе состоялся Кубок России и Кубок Московской области по кольцевым гонкам на выносливость, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования прошли в рамках третьего этапа Российской серии кольцевых гонок Эндуранс (СМП РСКГ Эндуранс). В них приняли участие свыше 40 пилотов в 18 экипажах.

​На старте шестичасового марафона экипажу Кирилла Киракозова и Михаила Лободы из Московской области удалось закрепиться на второй позиции, вслед за дуэтом экс-гонщиков Формулы-1 Виталием Петровым и Сергеем Сироткиным. За полчаса до финиша тандем пилотов из подмосковной команды «Balchug Racing» зашел на заключительный пит-стоп с лидирующей позиции, но затем их спортпрототип не смог завестись. Несколько минут на устранение неисправностей отбросили Кирилла Киракозова и Михаила Лободу назад, и по итогам гонки они получили награду за второе место, уступив Виталию Петрову и Сергею Сироткину.

​В зачете «GT4» второе место завоевали Андрей Солуковцев из Подмосковья и Давид Погосян из Москвы. Бронзовый кубок в этом зачете у подмосковной команды «YADRO Motorsport» — Рината Салихова и Сергея Борисова. Им удалось замкнуть тройку призёров несмотря на столкновение в середине гонки, которое заставило потратить дополнительное время на восстановление автомобиля.

​Еще одна подмосковная команда, за которую выступили Николай Виханский, Роман Голиков и Петр Плотников, заняла первое место в классе «Туринг».

​Шестичасовая гонка в Волоколамске изменила положение в абсолютном зачете СМП РСКГ Эндуранс. Несмотря на два выигранных старта в начале сезона, неудача отбросила экипаж Александра Смоляра и Кирилла Смаля на третью строчку — в их активе сейчас 57 очков. На вторую позицию ворвался подмосковный экипаж Кирилла Киракозова, у которого 66 очков. Первыми же оказались действующие чемпионы Виталий Петров и Сергей Сироткин, набравшие за три этапа 69 очков.

​Запись гонки доступна на портале ВК Видео.

Перед гонкой зрители совершили прогулку по рабочей зоне пит-лейн, побывали на экскурсии в паддок и боксы команд, познакомились со спортсменами и их гоночной техникой, а также сделали уникальные фото со стартовой прямой. Во время прогулки по питлейн по трассе проехали участники выставки ретро-автомобилей. Кроме того, в ходе вертолетной экскурсии можно было насладиться гонкой с высоты птичьего полета. Также гости фестиваля прокатились с опытными гонщиками на дрифт-такси и ощутили себя профессиональными пилотами, проехавшись за рулем модели отечественного гоночного спортпрототипа BR03 по виртуальной версии трассы Moscow Raceway. Для самых юных любителей гонок работала детская зона с аниматорами.

​Следующий яркий уик-энд Российской серии кольцевых гонок состоится 20 и 21 июля. На трассе ADM Raceway в подмосковном Мячкове состоится этап спринтерского чемпионата СМП РСКГ Туринг. Подробности можно найти на сайте: raf-rcrs.ru.

​Старты Российской серии кольцевых гонок организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.