Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 19:28

В Волоколамске после текущего ремонта откроется хоккейная площадка в октябре

В Подмосковье продолжается проект по переоборудованию дворовых хоккейных коробок в крытые площадки. Один из таких объектов появится в рабочем поселке Сычево на территории Волоколамского округа. Подрядная организация уже приступила к текущему ремонту, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В рамках ремонта будет полностью обновлено ограждение коробки, спортивные элементы. Проектом предусмотрена новая крытая раздевалка, которой здесь ранее не было. Для удобства посетителей внутри ее оборудуют скамейками и крючками для одежды.

К работе подрядная организация приступила уже сегодня. Так, за день были отпилены кусты вокруг хоккейной коробки, произведен покос травы, размечено место, где будет установлена раздевалка.

Открытие запланировано на 12 октября. Хоккейная коробка будет работать в свободном для посещения режиме. Прийти на площадку сможет любой житель округа.

Дальнейшее содержание площадки будет осуществлять Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.