В учебном центре «Авангард» в рамках проекта «Выбор сильных» пройдет День открытых дверей

Учебно-методическому центру военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» исполняется 5 лет. В честь этого события 6 сентября в Центре для всех желающих пройдет День открытых дверей, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Посетителей ждет насыщенная программа. Среди самых ярких событий дня — занятия по начальной военной подготовке от инструкторов Центра, экскурсии по УМЦ «Авангард», спортивные мастер-классы по самбо, дзюдо и спортивной борьбе от проекта «Выбор сильных» партии «Единая Россия». Мастер-классы проведут 32 спортсмена, среди почетных гостей, представляющих проект, заслуженный мастер спорта, чемпионка мира по самбо Карина Черевань, первый вице-президент, исполнительный директор федерации самбо Московской области Александр Гавриленков.

Также свои активности подготовят: ЦСКА, «Движение Первых», «Юнармия», проект «Здоровое поколение», фонд «Защитники Отечества» и Всероссийский студенческий корпус спасателей. Кроме этого, на площадке пройдет спектакль Центрального академического театра Российской армии «Данькина каска», выставки под открытым небом, в том числе вооружения, показательные выступления пилотажной группы «Стрижи» и бойцов 45-й отдельной бригады спецназа.Для самых маленьких посетителей подготовлена анимационная программа.

«Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи „Авангард“ учрежден Правительствами Москвы и Московской области в 2020 году при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. Идею его создания поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Центр реализует программы по начальной военной подготовке для старшеклассников и студентов образовательных организаций среднего профессионального образования Москвы и Московской области. В сентябре 2025 года УМЦ „Авангард“ празднует знаменательную дату своей деятельности.

Пять лет Центр находится на передовой патриотического воспитания, формируя у молодежи ценности долга, чести и любви к Родине.

В течение дня на уличной сцене будет проходить концертная программа, в том числе выступления артистов Москвы и Московской области, акробатическое паркур-шоу BANKAI SHOW, на территории Центра будет работать полевая кухня.

22 августа подмосковная «Единая Россия» и учебный центр «Авангард» подписали соглашение о взаимодействии в рамках партийного проекта «Выбор сильных».

За годы существования «Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи „Авангард“ проведено 128 заездов для курсантов Москвы и Подмосковья. Общее количество школьников и студентов колледжей среднего профессионального образования, прошедших сборы, — 144 590 человек.

