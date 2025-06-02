В Талдоме прошло мероприятие «Парковая атлетика»

Парковая атлетика — это уникальное направление, объединяющее анимационные программы, мастер-классы и спортивные походы. Она становится все более популярной среди людей всех возрастов, желающих активно проводить время на свежем воздухе и заниматься физической культурой.

В рамках парковая атлетики проводятся разнообразные мероприятия: от групповых тренировок до увлекательных игр на свежем воздухе. Участники могут повысить свою физическую подготовку, развить навыки командного взаимодействия и просто отлично провести время в компании единомышленников. Мастер-классы помогают освоить основные элементы спортивной активности, укрепить здоровье и получить заряд положительных эмоций.

Чтобы гости парка «Солнечный берег» всегда могли следить за стремящимся временем, на мастер-классе «Экоразборка», были смастерены собственные сезонные часы.

Спортивные походы становятся кульминацией опытов парковая атлетики. В завершении праздника все желающие могли посадить свое дерево, которое будет радовать и других гостей нашего вечнозеленого парка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.