В Свердловском Минспорта предложили платить пенсионерам 10 тыс руб за сдачу ГТО

Министр по физической культуре и спорту Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал, что в региональном Министерстве спорта рассматриваются новые способы для привлечения к спорту граждан старше 60 лет. Одной из обсуждаемых инициатив является доплата пенсионерам по 10 тысяч рублей за сдачу норм ГТО, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

«Мы хотим привлечь к спорту людей зрелого и пожилого возраста. Я говорю о серебряном и золотом возрасте. В том числе с тем, чтобы они сдавали нормативы ГТО. Сегодня мы заслушали очень интересный проект Башкортостана: люди, которые пришли впервые сдавать нормативы ГТО старше 60 лет, получали по 10 тысяч рублей. Это неплохая составляющая. Мы внимательно взяли на заметку», — отметил Рапопорт.

По его данным, подобная финансовая поддержка показала высокую эффективность. Количество пенсионеров, начавших заниматься спортом, после внедрения этой меры возросло практически десятикратно. Проект реализуется в Башкирии на протяжении трех лет: если в первый год в нем участвовали 471 человек, то к 2025 году это число достигло 4471.

Основной задачей на текущий момент является увеличение количества жителей Урала, регулярно занимающихся спортом. Это важно, в том числе, для снижения нагрузки на систему здравоохранения региона, подчеркнул министр.

Все спортивные мероприятия, проводимые в Свердловской области, нацелены на рост числа вовлеченных в спорт граждан. Рапопорт выразил удовлетворение тем, что по итогам 2025 года этот показатель составил 64,7%. По его словам, это хороший результат, поскольку к 2030 году необходимо достичь уровня в 70% в соответствии с поручением президента России. Данная установка крайне важна: чем больше средств и энергии инвестируется в развитие спортивных проектов, тем меньше их впоследствии потребуется для медицины, заключил глава Свердловского Минспорта.

