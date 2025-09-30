В Ступине прошли соревнования по художественной гимнастике «Вдохновение»

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Ока» около 200 гимнасток показало свое мастерство и артистичность на первенстве городского округа Ступино «Вдохновение». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В традиционных соревнованиях приняли участие спортсменки из 10 городов, таких как Воскресенск, Малаховка, Подольск и другие.

Ступинская школа олимпийского резерва имени В. М. Боброва представила около 100 воспитанниц.

«У нас пять тренеров, на соревнованиях выступят ученицы каждого из них. Соревнования важны для девочек всех возрастов, но, в первую очередь, важно само занятие спортом. Многие родители говорят, что как только девочки начинают заниматься, то меньше болеют. Спорт дисциплинирует, поэтому спортивные дети более организованные и целеустремленные», — отмечает главный тренер отделения художественной гимнастики школы олимпийского резерва имени В. М. Боброва Ирина Просветова.

Гимнастки от пяти до 17 лет будут бороться за высшие оценки и признание судейской коллегии на протяжении трех дней. Каждая из спортсменок получит не только ценный опыт и возможность блеснуть перед публикой, но и общение с иногородними конкурсантками, которые могут стать им друзьями, будущими однокурсницами и коллегами.

Это первые соревнования, состоявшиеся на обновленном полу зала. Совсем недавно в физкультурно-оздоровительном комплексе «Ока» был выложен новый пол из лиственницы. Благодаря материалу, сам зал становится визуально больше, в разы теплее и удобнее для занятий. Спортсменки и тренеры отмечают, что заниматься и ходить босяком по новому покрытию можно совершенно безбоязненно.

«Сделали шикарный пол, заходишь — запах другой, зал кажется более светлым и домашним. Девочкам нравится, заниматься в таких условиях приятно. Раньше под был бетонным с прорезиненным покрытием, хуже прогревался, хоть и соответствовал старым стандартам. Еще нам предоставили новый ковер», — рассказала Ирина Просветова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.