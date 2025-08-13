В Ступине прошел спортивный фестиваль Urban Sport Market Friends

сегодня в 18:33

Ступинский парк Островского стал площадкой для спортивного фестиваля Urban Sport Market Friends, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С открытием фестиваля гостей парка поздравил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Андрей Голубев. Региональный парламентарий отметил, что муниципалитет многие годы живет под лозунгом «Ступино выбирает здоровье!», созданию комфортных условий для занятий спортом и физической культурой в округе уделяется приоритетное внимание.

В спортивном квесте приняли участие 16 команд. Конкурсанты соревновались, выполняя различные задания, демонстрируя спортивные навыки, смекалку и командный дух.

Желающие смогли принять участие в тренировочном комплексе от AK CrossFit и пройти биоимпедансный анализ на «умных весах» от «Тюнинг тела». По словам организаторов, открытые тренировки на развитие гибкости и мобильности, йога стали настоящими хитами среди гостей парка.

«Я пришел на тренировочный комплекс от AK CrossFit и остался под впечатлением — классные тренеры и отличная атмосфера. Здорово, когда спорт и творчество встречаются», — поделился участник фестиваля Максим.

Мастера маркета «Друзья» представили широкий ассортимент товаров спортивной тематики и традиционные изделия ручной работы: свечи, украшения, декор для дома и многое другое.

Мастер-классы по росписи деревянных волшебных палочек, акварельной живописи привлекли большое количество участников, а музыкальная программа с диджеем и живой музыкой создала отличное настроение.

«Мы провели замечательный день. Сын в восторге от мастер-класса по росписи палочек. Очень понравились мыльные пузыри и детская зона, где он мог поиграть с ребятами. Уверена, такие мероприятия показывают детям, что здоровый образ жизни, регулярные занятия физкультурой и различными видами спорта — это норма жизни», — рассказала Елена Фирсова.

Кульминацией фестиваля стало подведение итогов розыгрыша и вручение подарков победителям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.