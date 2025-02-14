В столичных «Лужниках» состоится финал FONBET Кубка России-2024/25

сегодня в 14:24

Финал FONBET Кубка России-2024/25 снова пройдет на стадионе «Лужники» в Москве, сообщает Metaratings.ru .

Согласно данным источника, Российский футбольный союз (РФС) должен в апреле официально подтвердить решение о проведении финала на арене «Лужники».

В связи с проведением финала состязаний товарищеский матч сборной России против Нигерии, запланированный в «Лужниках» на 6 июня, скорее всего, не состоится.

После завершения реконструкции «Лужники» трижды принимали финалы FONBET Кубка России с 2022 по 2024 годы. В настоящее время действующим чемпионом Кубка России является петербургский клуб «Зенит».