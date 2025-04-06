В США готовятся к новой игре Овечкина, где он может побить рекорд Гретцки

В Соединенных Штатах Америки начали подготовку к следующей игре хоккеиста Александра Овечкина. В 19:30 по московскому времени на нью-йоркской UBS Арене сыграют ХК «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кепиталз», во время матча спортсмен может побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки, повторенный накануне, сообщает РЕН ТВ .

Когда этот момент произойдет, он будет историческим. При этом не так важно, будет ли рекорд побит в воскресенье или во время другого матча.

Букмекеры считают, что команда Овечкина выиграет. Однако «Нью-Йорк Айлендерс» тоже не будут сдаваться, поскольку им нужно заработать очки.

Ночью 5 апреля Овечкин догнал рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ. Он забил 894 шайбы.