В США готовятся к новой игре Овечкина, где он может побить рекорд Гретцки
Фото - © РИА Новости
В Соединенных Штатах Америки начали подготовку к следующей игре хоккеиста Александра Овечкина. В 19:30 по московскому времени на нью-йоркской UBS Арене сыграют ХК «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кепиталз», во время матча спортсмен может побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки, повторенный накануне, сообщает РЕН ТВ.
Когда этот момент произойдет, он будет историческим. При этом не так важно, будет ли рекорд побит в воскресенье или во время другого матча.
Букмекеры считают, что команда Овечкина выиграет. Однако «Нью-Йорк Айлендерс» тоже не будут сдаваться, поскольку им нужно заработать очки.
Ночью 5 апреля Овечкин догнал рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ. Он забил 894 шайбы.