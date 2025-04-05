Овечкин догнал Гретцки в НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин забил 894-ю шайбу и повторил рекорд Уэйна Гретцки во время матча против «Чикаго Блэкхокс», сообщают СМИ.

В матче против «Чикаго Блэкхокс» Овечкин оформил дубль.

За рекордом россиянина на трибунах наблюдал сам Уэйн Гретцки, который аплодировал своему коллеге при ликующих трибунах.

Теперь Овечкину нужно забить одну шайбу, чтобы превзойти достижение канадца, которое продержалось 21 сезон в НХЛ.

Овечкину 39 лет, он выступает в НХЛ с 2005 года, но после окончания сезона планирует вернуться в Россию.