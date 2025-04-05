Овечкин догнал Гретцки в НХЛ по одному достижению

Российский хоккеист Александр Овечкин повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в НХЛ для хоккеистов 39 лет, сообщает РИА Новости .

Александр Овечкин забросил 893-ю шайбу в матче против «Чикаго Блэкхокс», установив рекорд НХЛ по голам среди 39-летних игроков.

До легендарного результата Гретцки капитану «Вашингтона» остался всего один гол.

Ранее российский спортсмен открыл счет и тем самым сократил отставание от Гретцки до одной шайбы.