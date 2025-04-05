Овечкин забросил 893-ю шайбу в регулярке НХЛ

Александр Овечкин забросил 893-ю шайбу в матче против «Чикаго Блэкхокс», установив рекорд НХЛ по голам среди 39-летних игроков. За игрой россиянина лично наблюдал Уэйн Гретцки, чей абсолютный рекорд (894 гола) теперь под угрозой.

Президент НХЛ Стив Майер подтвердил, что лига готовит масштабное событие вокруг будущего рекорда Овечкина, сравнивая его значимость с Кубком Стэнли. Команде можно будет выбежать на лед, а игру остановят ради торжеств.

До легендарного результата Гретцки капитану «Вашингтона» остался всего 1 гол.