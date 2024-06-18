В Солнечногорске состоялся турнир по дворовому баскетболу. В турнире приняли участие 11 команд из Солнечногорска и Зеленограда. Участниками стали молодые люди в возрасте от 14 до 42 лет, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Этот турнир проводится раз в месяц в течении всего лета. Наша основная цель — занять молодежь и приобщить их к спорту», — рассказал руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Евгений Кузнецов.

По итогам игр третье место заняла команда «Supsun Салют» из микрорайона Тимоново, второе место у команды «No name» из Зеленограда, а победу одержала команда «Песчаный карьер» из микрорайона ЦМИС. Все команды получили подарки и грамоты от организаторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.