В Солнечногорске прошел семейный теннисный фестиваль

Семейный фестиваль по большому теннису прошел 11 апреля в ФОКе «Поварово» имени Бориса Михайлова в Солнечногорске. В нем приняли участие около 120 детей и взрослых в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе фестиваля прошли турниры для детей и родителей, эстафеты, мастер-классы по технике удара для начинающих, а также конкурсы и розыгрыши призов. Участники соревновались и в шуточных номинациях, в том числе на самый громкий «теннисный» крик. Активистов наградили кубками, медалями, грамотами, сертификатами и памятными подарками.

Организатором выступил теннисный клуб «Триумф», который работает на базе физкультурно-оздоровительного центра. Клуб открыли 1 декабря по инициативе дипломированного тренера Екатерины Беляевой при поддержке администрации округа. Сейчас здесь действуют несколько бюджетных детских групп, где занимаются более 25 ребят, а также тренируются свыше 100 взрослых.

«Я с детства играю в большой теннис, он подарил много великолепных событий в моей жизни. Когда мы открывали клуб, я хотела, чтобы этот спорт стал доступен для жителей Солнечногорска, большую радость приносит видеть их результаты. В дальнейших планах — к лету набрать подростковую группу, проводить благотворительные турниры, детский лагерь», — сказала руководитель клуба Екатерина Беляева.

Содействие в организации оказали местное отделение партии «Единая Россия» и ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска. Депутат совета депутатов округа Алексей Захаров отметил, что подобные семейные мероприятия способствуют вовлечению молодежи в спорт и формированию здорового образа жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.