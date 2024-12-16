В школе Орехово-Зуева открылся лазерный тир

В Орехово-Зуеве прошел грандиозный юбилей — старейшая школа округа № 1 имени Лидии Ивановны Шулайкиной отметила 110 лет. В подарок к юбилею в школе открылся лазерный тир. Здесь будут проводиться не только уроки, но еще и мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

О том, как работать с оружием, о правильной стойке при ведении огня — и не просто прочитать в книжке, а узнать от непосредственных участников СВО — теперь смогут учащиеся школы № 1.

После теории сразу к практике. В арсенале — несколько видов оружия: спортивная винтовка, пистолет Макарова и автомат Калашникова. Снимаем оружие с предохранителя, прицеливаемся и спускаем крючок:

Помимо таких мастер-классов здесь будут проходить уроки по основам безопасности и защиты Родины, а также занятия школьного военно-патриотического клуба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.