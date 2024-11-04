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В Серпухове по-спортивному отметили День народного единства

Подарок серпуховичам в честь Дня народного единства подготовили Федерация бокса России и общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Около Дворца спорта «Надежда» жители муниципалитета приняли участие в спортивных активностях и семейных эстафетах.

Прыжки на скакалке, перетягивание каната, городки, набивание и метание мяча, битва роботов-боксёров и многое другое согрели в этот прохладный день взрослых и детей, подарили хорошее настроение и отличные эмоции.

На площадке развернулась и полевая кухня, где каждый желающий мог бесплатно подкрепиться и выпить горячий чай.

Всероссийское общественное движение «Здоровое Отечество» активно выступает за приобщение граждан нашей страны к здоровому образу жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.