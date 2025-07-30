В Серпухове 2 августа состоится велопробег

Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество» и фитнес-клуб Irbis приглашают всех любителей велопрогулок поучаствовать в ярком и полезном мероприятии, направленном на популяризацию здорового образа жизни и укрепление единства жителей городского округа Серпухов, соседних городов и регионов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Велопробег состоится 2 августа в 12:00. Это отличная возможность провести время на свежем воздухе, насладиться красотами родного края и зарядиться позитивной энергией. Главное — польза для здоровья и настроения.

Встретятся спортсмены у водонапорной башни, а финишируют — в зоне отдыха у реки Оки.

Успейте зарегистрироваться по ссылке. Телефон для справок: 8 (953) 507-03-71.

Желающим предлагают присоединиться к мероприятию, чтобы внести свой вклад в продвижение здорового образа жизни в Серпухове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.