В Сергиевом Посаде благоустроят футбольное поле на Гражданском поселке. По просьбам жителей в округе должны начаться работы по благоустройству футбольного поля около пожарного депо, сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа.

На месте побывали депутат Государственной Думы Сергей Пахомов и депутат окружного Совета Татьяна Ильина.

«Конечно, большое полноразмерное поле здесь ни к чему, но небольшое тренировочное с натуральной травой было бы весьма кстати», — отметил Сергей Пахомов.

Планируется построить небольшое футбольное поле с воротами, разметкой, освещением и трибунами, полноценную детскую площадку и парковку для машин.

К сентябрю будут закончены расчеты, депутаты заложат средства в бюджет округа на следующий год.

Напомним, что по строительству централизованной системы водоотведения Гражданском посёлкае Работа разделена на три этапа, но вся она будет завершена уже до конца 2025 года. Конкурсные процедуры пройдены, генеральный подрядчик определён. Средства федеральные и региональные выделены выделены. Централизованная канализация — это возможность для 1651 дома и более 5 тыс. жителей Гражданского поселка не только осознанного отношения к отходам жизнедеятельности, но и сохранения экологии нашего округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.



