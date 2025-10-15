В Щелкове прошел I этап лиги армейского рукопашного боя

сегодня в 09:09

На центральной арене универсального спортивного комплекса «Подмосковье» в городском округе Щелково состоялся I этап лиги армейского рукопашного боя Московской области. Участие в турнире приняли команды спортивных клубов, спортивных школ, военно-патриотических клубов Московской области, приглашенные команды и спортсмены других регионов. Всего более 350 спортсменов: дети, юноши и девушки 2009–2019 годов рождения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На церемонии открытия соревнований с приветственным словом к юным спортсменам обратились: ветераны боевых действий Игорь Борисович Есаулов, Валентин Александрович Матяш и Геннадий Борисович Киров. Также перед ребятами выступили ветеран военно-морского флота Юрий Владимирович Пантелеев и президент ФАРБ МО Александр Викторович Лисенков.

Организаторами события выступили Федерация армейского рукопашного боя Московской области и спортивный клуб «Патриот» (Балашиха, Московская область).

Турнир был посвящен памяти погибшего Героя России Владимира Николаевича Никишина, чей экипаж повторил знаменитый подвиг Николая Гастелло. Ценой своих жизней отважные летчики сорвали контратаку боевиков киевского режима и отстояли позиции своих боевых товарищей. Последними словами Владимира Никишина, которые авианаводчик зафиксировал в радиоэфире, стала обращенная к врагам фраза: «Встречайте папу!»

Второй этап лиги также будет проведен под куполом щелковского манежа 15 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.