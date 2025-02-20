В Рузском округе прошли соревнования по настольному теннису

В Горбовском сельском ДК Рузского муниципального округа прошли дружеские соревнования по настольному теннису среди подростков «Самый ловкий». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Настольный теннис пропагандирует здоровый образ жизни и служит средством профилактики и коррекции здоровья. Особое внимание уделяется формированию правильной осанки, воспитанию и развитию основных физических качеств: быстроты, выносливости, силы, гибкости, ловкости.

Соревнования проходили по круговой системе до двух побед. Участники мероприятия показали свое мастерство и ловкость. Несмотря на соревновательный дух, турнир проходил в теплой дружественной обстановке. В завершении турнира победителям вручили призы.

Настольный теннис — это динамичная спортивная игра, в которой два игрока или две команды из двух игроков перекидывают легкий пластиковый мячик через сетку, используя специальные ракетки.

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