В Рузском округе определили победителей Школьной лиги по баскетболу

Муниципальный этап «Школьной лиги» по баскетболу 3х3 прошел 11 марта в гимназии №1 Рузы. В турнире участвовали команды из семи школ Рузского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования провели среди юношей и девушек. По итогам игр среди девушек первое место заняла команда Нестеровского лицея. Вторыми стали учащиеся Рузской школы №2, третье место заняла Тучковская школа №1.

Среди юношей победу одержала команда Рузской школы №2. Серебро завоевали баскетболисты Рузской школы №3, бронзу — ученики Нестеровского лицея.

«На прошлой неделе мы проводили жеребьевку муниципального этапа «Школьной лиги», и вот уже болеем за наших ребят на соревнованиях. Замечательно, что ученики разных школ округа встречаются, знакомятся и соревнуются. Ведь ничто так не объединяет, как спорт», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Он добавил, что впереди участников ждут новые этапы и соревнования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.