В РПЦ отреагировали на дисквалификацию перекрестившегося сербского борца

Зампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе отреагировал на дисквалификацию сербского дзюдоиста Неманью Майдова после того, как он перекрестился на Олимпиаде. По мнению Кипшидзе, серба наказали за вымышленное нарушение, сообщает NEWS.ru .

По его мнению, в публичном пространстве нет места таким ограничениям. Кипшидзе также уверен, что у человека должно быть право перекреститься в любой момент, когда ему вздумается.

«Конечно, публичное пространство не должно устанавливать вымышленные ограничения на демонстрацию своей религиозной принадлежности», — сказал Кипшидзе.

Показывать религиозную принадлежность можно тогда, когда верующий считает это необходимым, добавил заместитель председателя синодального отдела.

Ранее Неманью Майдова дисквалифицировали на 5 месяцев за то, что тот перекрестился на Играх. Все произошло в первом круге олимпийского турнира перед схваткой дзюдоиста сборной Сербии со спортсменом из Греции Теодорасом Целидисом.