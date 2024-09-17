В РПЦ отреагировали на дисквалификацию перекрестившегося сербского борца
Зампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе отреагировал на дисквалификацию сербского дзюдоиста Неманью Майдова после того, как он перекрестился на Олимпиаде. По мнению Кипшидзе, серба наказали за вымышленное нарушение, сообщает NEWS.ru.
По его мнению, в публичном пространстве нет места таким ограничениям. Кипшидзе также уверен, что у человека должно быть право перекреститься в любой момент, когда ему вздумается.
«Конечно, публичное пространство не должно устанавливать вымышленные ограничения на демонстрацию своей религиозной принадлежности», — сказал Кипшидзе.
Показывать религиозную принадлежность можно тогда, когда верующий считает это необходимым, добавил заместитель председателя синодального отдела.
Ранее Неманью Майдова дисквалифицировали на 5 месяцев за то, что тот перекрестился на Играх. Все произошло в первом круге олимпийского турнира перед схваткой дзюдоиста сборной Сербии со спортсменом из Греции Теодорасом Целидисом.