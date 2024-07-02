В России оценили «железные фаберже» Роналду

По словам Масалитина, несмотря на то, что Роналду ранее не реализовал 11-метровый удар в основное время игры, он все же решился пробить 11-метровый удар в серии послематчевых пенальти. Португальский капитан проявил твердый характер, убежден экс-игрок «армейцев».

«Но надо отдать ему должное: все-таки у него железные „фаберже“. После таких передряг пошел бить пенальти в ответственный момент — вот что значит лидер. А дрогнул бы, не пошел бы, и неизвестно, как бы сложилась серия», — подчеркнул бывший футболист ЦСКА.

Кроме того, Масалитин отметил, что голкипер сборной Португалии Диогу Кошта провел выдающуюся игру, отразив три пенальти в послематчевой серии. Благодаря вратарю португальцы смогли пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы, отметил футболист.