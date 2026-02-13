В Реутове прошел турнир по настольному теннису и нардам для спортсменов с ОВЗ

В Реутове 13 февраля в спортивно-оздоровительном клубе «Риск-М» состоялся муниципальный этап соревнований по настольному теннису и нардам для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Победители представят город на областных турнирах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования прошли в несколько туров и собрали как опытных спортсменов, так и новичков. Участники продемонстрировали высокий уровень мастерства и стремление к победе. Для многих новичков турнир стал возможностью получить первый соревновательный опыт и познакомиться с единомышленниками.

Победителей и призеров наградили грамотами. Организаторы отметили, что главным достижением мероприятия стало живое общение и создание дружеской атмосферы среди участников.

Турнир организовали клуб «Риск-М» и Реутовская городская организация Всероссийского общества инвалидов при поддержке администрации. Такие мероприятия способствуют развитию адаптивного спорта в Реутове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.