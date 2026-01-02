В Реутове прошел традиционный новогодний «Забег обещаний»

1 января в Реутове состоялся традиционный «Забег обещаний». Эта добрая новогодняя традиция вновь объединила сотни жителей и гостей города в парке «Фабричный пруд». Участники собрались, чтобы активно начать новый год и дать символический старт исполнению своих самых заветных желаний, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В 11:30 у стелы #ПРУД началась регистрация, где каждый получил специальный стартовый номер. На нем участники записывали свои личные цели и обещания на наступивший 2026 год. В забеге приняли участие 115 спортсменов и более 300 болельщиков.

Ровно в 12:00 был дан старт, и бегуны в прекрасном настроении преодолели символическую дистанцию в 2026 метров в поддержку своих мечтаний. Как подчеркнули организаторы, главная цель «Забега обещаний» — не спортивные рекорды, скорость или время. Это акция, призванная вдохновить людей на достижение поставленных целей.

«Вы бежите не к финишу, а к исполнению желания. Любого: пробежать марафон, выучить английский, научиться плавать, посадить дерево», — было отмечено в сообщении оргкомитета.

Мероприятие создало уникальную атмосферу праздника, радости и взаимной поддержки. Акция ежегодно собирает в парке «Фабричный пруд» жителей всех возрастов, подтверждая, что для мечты и активного образа жизни нет преград. Забег был проведен в рамках масштабного проекта Губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.