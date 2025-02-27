В Реутове прошел благотворительный матч «СВОим героям» в поддержку бойцов СВО

В городском округе Реутов состоялся ставший уже традиционным благотворительный матч «СВОим героям», организованный в поддержку участников специальной военной операции и их семей. Мероприятие прошло в универсальном зале нового физкультурно-оздоровительного комплекса и объединило жителей города, представителей бизнеса и легенд спорта ради общей цели. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Перед началом турнира организаторы передали военнослужащим более 100 кг гуманитарного груза, собранного жителями и предприятиями Реутова. Особое внимание было уделено поддержке боевых частей ОДОН: командиру Дивизии Дмитрию Кузнецову вручили сертификат на оказание гуманитарной помощи подразделениям, находящимся в зоне СВО.

Матч стал не просто спортивным событием, а настоящим праздником единства и взаимопомощи. В нем приняли участие команды, представляющие различные организации: прославленная Дивизия имени Дзержинского, Главный военный клинический госпиталь, администрация города Реутов, НПО машиностроения, а также компании-партнеры, такие как Сбербанк, Альфа-банк и «Фаворит моторс».

Особую радость участникам и зрителям доставила возможность пообщаться с легендами российского футбола. В матче приняли участие такие знаменитые спортсмены, как Олег Романцев, Дмитрий Аленичев и другие прославленные футболисты.

Для детей участников СВО это стало настоящим подарком: ребята смогли не только понаблюдать за игрой своих кумиров, но и принять участие в тренировках вместе с ними.

Организаторы выразили благодарность всем, кто принял участие в подготовке и проведении турнира. Благодаря совместным усилиям матч стал ярким примером сплоченности, дружбы и поддержки. Это событие еще раз напомнило о важности объединения ради общей цели — помощи тем, кто защищает нашу страну.

Без преувеличения можно сказать, что благотворительный матч «СВОим героям» в Реутове стал не только ярким спортивным, но и социально значимым событием, которое объединило людей разных поколений и профессий ради поддержки героев и их семей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.