В Раменском прошел детский турнир по самбо в школе №9 14 декабря

Турнир по самбо среди детей разных возрастов состоялся 14 декабря в школе №9 Раменского, в нем приняли участие более 50 юных спортсменов, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

В школе №9 Раменского 14 декабря прошел турнир по самбо среди детей различных возрастных и весовых категорий. В соревнованиях участвовали более 50 юных спортсменов, включая девочек.

Абсолютным победителем турнира стал Иван Сергеев. В организации и судействе мероприятия принимал участие учитель физической культуры школы №9, кандидат в мастера спорта по самбо Тураев Азизбек Ядгарович вместе с дочерью Мирой.

Турнир прошел в рамках федеральной программы «Самбо — в школу», которая реализуется в России более семи лет и объединяет свыше 750 тысяч школьников. Программа направлена на популяризацию самбо в образовательных учреждениях, развитие физической культуры и укрепление национального единства. Проект предусматривает разработку методик преподавания, подготовку педагогов, оснащение спортивных залов и создание школьной лиги самбо.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.