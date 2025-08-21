В Раменском пройдут соревнования по айкидо

23 августа в спортивном комплексе «Борисоглебский» города Раменское состоятся соревнования по айкидо в рамках VI летней Спартакиады молодежи России 2025 года. Турнир организуют Министерство спорта Российской Федерации совместно с Национальным Советом Айкидо России, сообщает пресс-служба администрации округа.

За награды поборются 54 спортсмена в возрасте от 18 до 22 лет (год рождения участников - с 2003 по 2007), представляющие 14 регионов страны.

Программа включает шесть дисциплин: парные и групповые разряды Кихон-вадза и Дзюи-вадза среди юниоров и юниорок. Победители получат медали и кубки министерства спорта России, а сильнейшие команды будут награждены командными кубками.

Соревнования начнутся в 10:00. Вход для зрителей свободный.

В Раменском округе этот вид спорта достаточно развит. В муниципалитете даже проводится Открытый турнир по айкидо «Кубок Раменья». В прошлом году в нем приняли участие порядка 150 спортсменов из Москвы и области, Белгорода и Брянска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.