В Раменском 28 июня пройдут спортивные соревнования и мастер-классы

28 июня в Раменском городском парке пройдут спортивные мероприятия, посвященные Дню молодежи: соревнования по баскетболу и волейболу, а также футбольный мастер-класс. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Раменский молодежный центр и Раменский городской парк готовятся к большому спортивному празднику в честь Дня молодежи.

28 июня с 11:00 до 14:30 в парке развернутся спортивные площадки.

Любители баскетбола смогут сразиться на площадке как в индивидуальном зачете, так и в составе команд. Положение о соревнованиях по баскетболу опубликовано по ссылке.

Волейболисты также получат возможность проявить свое мастерство в командных соревнованиях. Правила и регламент турнира по волейболу размещены здесь.

Заявки на участие турнирах принимаются по электронной почте ram-mc@mail.ru.

Кроме того, в программе Дня молодежи запланирован футбольный мастер-класс от спортивного клуба «TIGERS». Более подробную информацию об этом мероприятии можно найти на официальной странице клуба.

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