В Пущино и Протвино открыли обновленные школьные стадионы

В Пущино и Протвино завершили реконструкцию школьных стадионов, которые теперь оснащены современными спортивными площадками и доступны для всех жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе №1 образовательного комплекса Пущино и гимназии Протвино завершили масштабную реконструкцию стадионов. Объекты не обновлялись более 60 и 40 лет соответственно. Работы провели в рамках губернаторской программы «Открытый стадион».

На обновленных территориях появились площадки для волейбола и баскетбола, футбольное поле, теннисные столы, беговые дорожки с профессиональным покрытием и комплекс для сдачи норм ГТО. Стадионы стали многофункциональными и открытыми для всех жителей муниципалитета.

В этом году также создали новые спортивные ядра в школе №6 и коррекционной школе №8. Эти изменения расширяют возможности для учебного процесса и массового спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион».

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.