В Подольске прошел всероссийский фестиваль дворового футбола

В рамках партпроекта «Детский спорт» единороссы провели региональный этап турнира Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6×6. В нем приняли участие более 150 юных футболистов, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Региональный этап прошел 27 августа на стадионе «Труд» в городе Подольск.

20 команд из разных городских округов Подмосковья боролись за шанс представить регион в финальном турнире, который состоится в Ленинградской области с 16 по 20 сентября.

«Каждый участник достойно заявил о себе, команды показали хорошие результаты. Благодаря тому, как развивается инфраструктура внутри жилых районов Подмосковья, спорт становятся все более популярным среди молодежи. А развитие спорта, особенно среди юных жителей региона, является одной из приоритетных задач партии», — отметил Министр физической культуры и спорта Московской области, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Дмитрий Абаренов.

Среди команд юношей 2010–2011 годов рождения победителями соревнований стали футболисты команды «ЦФКиС» из Мытищ. В финале они со счетом 1:0 одолели соперников из Коломны. Почетное третье место заняли представители округа Химки.

В категории турнира, где команды были сформированы из всех желающих, победу отпраздновала команда «Факел» из Щелково. Второе место за зарайскими любителями уличного футбола. И бронзовые медали завоевала команда Подольска.

Среди команд девушек 2010–2011 годов, первого места удостоились юные подольчанки из команды «Весна».

Лучшим игроком турнира был признан вратарь команды из городского округа Мытищи Александр Медведков, а лучшим бомбардиром стал Давид Авдоян, также представляющий Мытищи. На его счету восемь забитых мячей.

Турнир прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.