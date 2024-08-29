В Подольске прошел всероссийский фестиваль дворового футбола

Более 150 юных футболистов приняли участие в региональном этапе всероссийского фестиваля дворового футбола среди детских команд в формате 6 на 6, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования прошли при поддержке партии «Единая Россия» в рамках проекта «Детский спорт».

​20 команд из разных городских округов Подмосковья боролись за шанс представить регион в финальном турнире, который состоится в Ленинградской области с 16 по 20 сентября.

«Каждый участник достойно заявил о себе, команды показали хорошие результаты. Благодаря тому, как развивается инфраструктура внутри жилых районов Подмосковья, спорт становится все более популярным среди молодежи. А развитие спорта, особенно среди юных жителей региона, является одной из приоритетных задач партии», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Дмитрий Абаренов.

​Среди команд юношей 2010–2011 гг. р. победителями соревнований стали футболисты команды «ЦФКиС» из округа Мытищи. В финале они со счетом 1:0 одолели соперников из Коломны. Почетное третье место заняли представители г. о. Химки.

​В категории турнира, где команды были сформированы из всех желающих, победу отпраздновала команда «Факел» из округа Щелково. Второе место за зарайскими любителями уличного футбола. И бронзовые медали завоевала команда округа Подольск.

​Среди команд девушек 2010–2011 гг. р. первого места удостоились юные подольчанки из команды «Весна».

​Лучшим игроком турнира был признан вратарь команды из округа Мытищи Александр Медведков, а лучшим бомбардиром стал Давид Авдоян также представляющий Мытищи. На его счету восемь забитых мячей.

​Региональный этап всероссийского фестиваля дворового футбола среди детских команд прошел 27 августа на стадионе «Труд» в городе Подольск.

​Турнир прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.