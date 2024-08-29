В Подольске прошел всероссийский фестиваль дворового футбола
Фото - © фото: пресс-служба партии "Единая Россия"
Более 150 юных футболистов приняли участие в региональном этапе всероссийского фестиваля дворового футбола среди детских команд в формате 6 на 6, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования прошли при поддержке партии «Единая Россия» в рамках проекта «Детский спорт».
20 команд из разных городских округов Подмосковья боролись за шанс представить регион в финальном турнире, который состоится в Ленинградской области с 16 по 20 сентября.
«Каждый участник достойно заявил о себе, команды показали хорошие результаты. Благодаря тому, как развивается инфраструктура внутри жилых районов Подмосковья, спорт становится все более популярным среди молодежи. А развитие спорта, особенно среди юных жителей региона, является одной из приоритетных задач партии», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Дмитрий Абаренов.
Среди команд юношей 2010–2011 гг. р. победителями соревнований стали футболисты команды «ЦФКиС» из округа Мытищи. В финале они со счетом 1:0 одолели соперников из Коломны. Почетное третье место заняли представители г. о. Химки.
В категории турнира, где команды были сформированы из всех желающих, победу отпраздновала команда «Факел» из округа Щелково. Второе место за зарайскими любителями уличного футбола. И бронзовые медали завоевала команда округа Подольск.
Среди команд девушек 2010–2011 гг. р. первого места удостоились юные подольчанки из команды «Весна».
Лучшим игроком турнира был признан вратарь команды из округа Мытищи Александр Медведков, а лучшим бомбардиром стал Давид Авдоян также представляющий Мытищи. На его счету восемь забитых мячей.
Региональный этап всероссийского фестиваля дворового футбола среди детских команд прошел 27 августа на стадионе «Труд» в городе Подольск.
Турнир прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.