В Подольске подвели итоги 18-го открытого чемпионата по тхэквондо
29 марта в Универсальном спортивном центре «Юность» завершился 18-й открытый чемпионат и первенство Всероссийской федерации развития тхэквондо. Турнир собрал около 200 сильнейших атлетов из 9 регионов России, а также гостей из Республики Армения, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.
«Помимо классических поединков в весовых категориях, большой интерес вызвали командные соревнования. Это формат „стенка на стенку“: пять на пять человек от разных регионов сражаются без учета веса, поочередно выставляя бойцов по жребию», — рассказал главный судья соревнований Ринат Сытдиков.
За ходом поединков следил профессиональный судейский корпус из 30 человек. Соревнования проходили в несколько этапов: первый день был посвящен юным участникам (6–13 лет), а во второй день на даянг вышли опытные спортсмены возрастной категории 14+ и 18+.
«Я занимаюсь тхэквондо с шести лет. Сегодняшние соревнования прошли на очень высоком уровне. Соперники были достойные, победы давались непросто, но тем ценнее результат», — поделился участник соревнований Абдулло Ураков.
По результатам финальных поединков подольчане продемонстрировали блестящую технику и волю к победе:
— Абдулло Ураков — два золота и одна бронза;
— Николай Родин — золото и два серебра;
— Николай Ластовкин — два золота и одна бронза;
— Диана Рыбалко — золото и бронза;
— Полина Саламова — золото и серебро;
— Роман Буянов — две бронзовые медали.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.