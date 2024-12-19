В Подольске 21 декабря пройдет гонка легенд лыжного спорта «Это все еще я»

В Подольске 21 декабря в Дубровицком лесу пройдет гонка легенд лыжного спорта «Это все еще я». Знаменитые лыжники смогут вновь проявить себя на дистанциях и вдохновить молодое поколение. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Почетными гостями Гонки легенд станут Наталья Коростелева, Наталья Зернова, Александр Завьялов, Ольга Завьялова, Юрий Пегунов, Светлана Нагейкина, Александр Панжинский, Антон Голоцуцков и другие. Прокомментирует событие Андрей Романов с «Матч ТВ».

Принять участие может любой желающий. Заезд будет благотворительным, все вырученные средства помогут исполнить мечты ветеранов спорта в рамках проекта «Это все еще я».

Участников ждет насыщенная программа, с 9:30 до 10:20 выдадут стартовые номера. В 10:30 начнется торжественное открытие. В 11:00 запланирован заезд на 1 км классическим стилем для ветеранов спорта. В 11:30 стартует гонка на 3 км свободным стилем. В 12:00 пройдет гонка на 5 км свободным стилем. В 12:40 начнется награждение победителей и призёров. С 13:00 до окончания мероприятия в 14:00 будет работать фотозона.

Для всех участников организуют трансфер от МЦД Подольск на выходе 1 в 9:00 и 9:50.

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