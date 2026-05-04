В Подольске 2 мая открыли мотосезон 2026 года

Торжественное открытие мотосезона 2026 года прошло 2 мая в Подольске и собрало более 400 участников и гостей. Программу приурочили к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открытие мотосезона в округе стало доброй традицией. В этом году мероприятие посвятили памяти героев Великой Отечественной войны — байкеры провели мотопробег и почтили их подвиг.

После заезда для гостей работала полевая кухня с горячей кашей и сладким чаем. На сцене выступили молодежные коллективы, зрителям также представили силовой интерактив.

Организаторы отметили, что Подольск объединяет людей и бережно хранит историю, создавая яркие события. Мотоциклистам пожелали безопасного сезона и ровных дорог. Участники подчеркнули, что мотодвижение — это большая и крепкая семья, а поддержка зрителей придает празднику особую атмосферу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

